413 ألف سيارة عبرت معبر نصيب بين سوريا والأردن بعام واحد

كشف تقرير أصدرته وزارة النقل السورية أن أعداد المركبات الداخلة والخارجة عبر معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن بدءاً من 15 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 ولغاية 30 سبتمبر/أيلول من العام 2019 بلغ 413138 سيارة بمختلف أنواعها.

ونشرت صحيفة "الوطن" تقريرا أصدرته وزارة النقل السورية أكدت فيه أن أعداد المركبات الداخلة والخارجة عبر معبر نصيب بدءاً من 15تشرين الأول عام 2018 ولغاية 30 أيلول من العام 2019 بلغ 413138 سيارة بمختلف أنواعها.

بحسب التقرير ، بلغ عدد سيارات الترانزيت عبر الأراضي السورية 2355 سيارة، في حين بلغ عدد السيارات الداخلة إلى سورية 322368 سيارة، منها 82173 سيارة سياحية خاصة، و112091 سيارة عامة و14580 سيارة شحن و4633 باصاً، وبلغ عدد السيارات الخارجة 197306 سيارات منها 79578 سيارة سياحية خاصة، و98616 سيارة سياحية عامة، و14680 سيارة شحن، و4432 باصاً.

ويشكل معبر نصيب الحدودي نقطة استراتيجية هامة على مستوى اقتصاد المنطقة حيث تعبره ما يزيد عن 350 شاحنة يومياً ويربط كل من سوريا ولبنان بالأردن ودول الخليج وكذلك يربط الخليج العربي بالبحر المتوسط والقارة الأوروبية.

وتم افتتاح معبر نصيب-جابر الحدودي بعد اتفاق بين الحكومتين السورية والأردنية في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بعد سيطرة جماعات متطرفة عليه.