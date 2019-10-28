بعد نقلها إلى قاعدة أمريكية... الكشف عن مكان دفن "جثة البغدادي"

كشفت تقارير صحفية موقع دفن جثة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قتل مساء السبت الماضي، على يد قوات أمريكية في مدينة إدلب السورية.

وحسب قناة "العربية"، فقد نقلت عدة جثث من موقع العملية في باريشا بريف إدلب إلى قاعدة "عين الأسد" الأمريكية التي تقع في ناحية البغدادي في محافظة الأنبار العراقية.

ولفتت القناة إلى أن جثة البغدادي قد يتم دفنها في إحدى مناطق العراق، لاسميا أن بعض المسؤولين الأمريكيين أكدوا أنه سيتم مراعاة تقاليد المنطقة في هذا الشأن.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أكد، أمس الأحد، أنه سيتم التخلص بشكل ملائم من رفات البغدادي. قائلا: "إن نتيجة الحمض النووي للبغدادي تأكدت في الساعات الماضية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق"، مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة".

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.