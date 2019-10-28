إيفانكا ترامب تعلق على مقتل "الوحش"

علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مقتل زعيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وعبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، غردت إيفانكا ترامب: "شكرا جزيلا للرجال والنساء الشجعان الذين خططوا ونفذوا غارة العمليات الخاصة هذه، مع وفاة هذا الوحش، أصبح العالم مكانا أكثر أمانا".

Statement from @POTUS on the Death of Abu Bakr al-Baghdadi: the world's #1 terrorist and leader of ISIS. https://t.co/qII4Rqlyrl



Thank you to the brave men & women who planned & executed this Special Operations raid - with the death of this monster, the world is a safer place. pic.twitter.com/1aAEPTbA1M — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 27, 2019

​وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية استطاعت القضاء على البغدادي بعملية عسكرية داخل سوريا، موجها الشكر للعراق وتركيا وروسيا والأكراد على تعاونهم في تنفيذها.

وقال ترامب إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق"، مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة".

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.