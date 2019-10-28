إيفانكا ترامب تعلق على مقتل "الوحش"

وعبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، غردت إيفانكا ترامب: "شكرا جزيلا للرجال والنساء الشجعان الذين خططوا ونفذوا غارة العمليات الخاصة هذه، مع وفاة هذا الوحش، أصبح العالم مكانا أكثر أمانا".
Statement from @POTUS on the Death of Abu Bakr al-Baghdadi: the world's #1 terrorist and leader of ISIS. https://t.co/qII4Rqlyrl— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 27, 2019
Thank you to the brave men & women who planned & executed this Special Operations raid - with the death of this monster, the world is a safer place. pic.twitter.com/1aAEPTbA1M
وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية استطاعت القضاء على البغدادي بعملية عسكرية داخل سوريا، موجها الشكر للعراق وتركيا وروسيا والأكراد على تعاونهم في تنفيذها.
وقال ترامب إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق"، مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة".
يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.
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