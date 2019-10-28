أول تعليق من السعودية على مقتل البغدادي

ثمنت الحكومة السعودية، جهود الإدارة الأمريكية في ملاحقة أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، والإعلان عن القضاء على قائده أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن "حكومة المملكة العربية السعودية تابعت إعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن نجاح جهود ملاحقة قائد تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي والقضاء عليه".

وأضاف المصدر، أن "حكومة المملكة تثمن جهود الإدارة الأمريكية الكبيرة في ملاحقة أعضاء هذا التنظيم الإرهابي الخطير الذي عمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين حول العالم وارتكاب فظائع وجرائم تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية في العديد من الدول ومن بينها المملكة".

وأكد المصدر، أن "حكومة المملكة مستمرة في جهودها الحثيثة مع حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لفكره الإجرامي الخطير".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن "البغدادي قتل نفسه بسترة ناسفة بعد أن حشر في نفق"، مضيفاً أنه تم "التعرف إيجابيا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة".

يذكر أنه تحت زعامة البغدادي المولود في العراق، سيطر تنظيم داعش الإرهابي على مساحات من سوريا والعراق، كما نفذ العديد من الهجمات في أنحاء مختلفة من العالم.