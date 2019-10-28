هنية: "حماس" متمسكة بإجراء انتخابات شاملة وبتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عن احترام الحركة لقدرة وحرفية لجنة الانتخابات المركزية على تنظيم الانتخابات العامة، مؤكدا جاهزية الحركة على المشاركة في انتخابات شاملة.

رام الله- سبوتنيك. وقال "هنية"، في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الاثنين، في قطاع غزة مع وفد لجنة الانتخابات المركزية: "عبرنا عن احترامنا للجنة الانتخابات وحرفيتها ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة، والآتية حيث أن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت ومن حيث المآلات والنتائج".

وأضاف: "نحن متمسكون بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، تشريعية، مجلس وطني) وأيضا متمسكون بتحقيق الوحدة الفلسطينية".

وتابع رئيس المكتب السياسي لـ"حماس": "أكدنا على أهمية إعادة ترتيب النظام السياسي ومنظمة التحرير الفلسطينية ونحن في حركة حماس جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية".

وأردف "جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، وليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة".

يشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، وصل اليوم الاثنين إلى قطاع غزة، والتقى قادة حماس والفصائل الفلسطينية لبحث آلية إجراء الانتخابات.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دعا الشهر الماضي، إلى انتخابات فلسطينية عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وحمل مسؤولة إفشال الانتخابات للجهات المعطلة.

يشار إلى أن آخر انتخابات فلسطينية رئاسية أجريت عام 2005 وآخر انتخابات تشريعية عام 2006.