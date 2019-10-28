القوات اليمنية تحبط محاولة تهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت بطريقها لـ"الحوثيين"

أعلنت القوات المشتركة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب مواد تستخدم في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة– سبوتنيك. وقال الناطق باسم قوات المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة، العميد صادق دويد، في تغريدة على تويتر، إن "خفر السواحل اليمني بقطاع البحر الأحمر ضبط زورقاً على متنه مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات".

وأضاف أن "المواد كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.