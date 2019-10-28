وزير الدفاع الأمريكي: الوضع الأمني في سوريا لا زال معقدا رغم مقتل البغدادي

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن "الوضع الأمني في سوريا لا يزال معقدا على الرغم من مقتل أبو بكر البغدادي".

وأضاف إسبر أن "عملية قتل أبو بكر البغدادي تعتبر ضربة كبيرة لبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

وقال الوزير الأكريكي إن "القوات الأميركية في سوريا مستمرة مع شركائها في محاربة داعش في سوريا وحماية حقول النفط".

يتبع...