بالفيديو... آلاف الجنود من الجيش السوري ينتشرون شرق الفرات

تواصل وحدات من الجيش العربي السوري انتشارها في مناطق شمال شرق سوريا (شرق الفرات) وخاصة، في أرياف محافظة الحسكة.

ونشرت وكالة "سانا" فيديو يظهر عشرات آليات النقل العسكرية وناقلات الجند أثناء عمليات انتشار الجيش السوري انطلاقا من الحسكة.

تحركت، مساء الاثنين، وحدات عسكرية من الجيش السوري باتجاه بلدة تل تمر، للعمل على تنفيذ عمليات انتشار جديدة في مناطق غرب وجنوب محافظة الحسكة، التي تتمركز فيها قواعد عسكرية أمريكية.

وقال مراسل "سبوتنيك" بالحسكة إن "وحدات من الفوجين ١٢١و ١٢٣ التابعين للفرقة ١٧ في الجيش السوري، تحركت باتجاه بلدة تل تمر بالريف الغربي لمحافظة الحسكة لتتمركز في نقاط الفوج الخامس "هجانة"، التي أخلت مواقعها خلال الساعات الماضية، وانتشرت في نقاط وقرى الشريط الحدودي مع تركيا بمدينتي الدرباسية وعامودا وبريف القامشلي الغربي وريف رأس العين الشرقي".