وكالة: مقتل عراقي بعد استخدام الشرطة للذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في كربلاء

قالت مصادر أن شخص قتل وأصيب 53 آخرون اليوم الإثنين بعد استخدام الشرطة العراقية للذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في مدينة كربلاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية عراقية أن شخصا على الأقل قتل قتل وأصيب 53 آخرون اليوم الاثنين عندما استخدمت الشرطة العراقية الذخيرة الحية لتفريق محتجين بمدينة كربلاء.

وأفاد مصدر طبي أن الوفاة نجمت عن التعرض لطلق ناري في الرأس، مضيفا أن ستة من المصابين في حالة حرجة.

من جهة ثانية أفاد الناشط في مجال حقوق الإنسان، علي المكدام، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" اليوم، بانتحار متظاهر، وإصابة المئات من المتظاهرين إثر هجوم شنه العناصر الملثمين على مبنى المطعم التركي قبالة ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المكدام للوكالة، من داخل ساحة التحرير، أن العناصر الملثمين الذين يستهدفون المتظاهرين منذ اليوم الأول لبدء التظاهرات الخميس الماضي، يشنون هجوما كبيرا بقنابل الغاز المسيل للدموع، على الشباب المتظاهرين في داخل مبنى المطعم التركي الذي تغطي بالكامل بدخان الغاز.