"مكالمة منتصف الليل"... ماذا قال ولي العهد السعودي عن مقتل البغدادي

علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأول مرة، على تصفية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قتل مساء السبت الماضي، على يد قوات أمريكية في محافظة إدلب السورية.

وذكر البيت الأبيض ، في بيان أصدره فجر اليوم الثلاثاء، أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هنأ الرئيس دونالد ترامب بتصفية زعيم داعش أبو بكر البغدادي، فيما أعرب سيد البيت الأبيض عن شكره على استمرار التعاون بين البلدين"، وذلك حسب شبكة "CNN" الأمريكية.

وقال البيان إن "ترامب وابن سلمان أجريا اتصالا هاتفيا، هنأ فيه ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي بنجاح مهمة الولايات المتحدة الخاصة بمحاسبة مؤسس وزعيم داعش"، مضيفا أن ترامب أعرب من جانبه عن شكره لبن سلمان على "استمرار التعاون الوثيق بين السعودية والولايات المتحدة".

كما أشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي وولي العهد "بحثا أهم القضايا الإقليمية والثنائية".

وأعلن ترامب، في الـ27 أكتوبر/ تشرين الأول، عن مقتل زعيم داعش بعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبأه، حيث قتل نفسه و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.