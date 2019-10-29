السعودية تتخذ قرارا مهما بشأن "أرامكو"... ماذا يحدث الأحد المقبل

قال تلفزيون "العربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، إن اكتتاب المستثمرين في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية سيبدأ في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضافت القناة، نقلا عن مصادر ، أن الشركة النفطية العملاقة "ستعلن عن سعر الطرح في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"، مؤكدة أن التداول على الشركة في بورصة الرياض سيبدأ في 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لوكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، إن "أرامكو" تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية، أن "شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد المقبل".

من جهته، قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي، إن شركة النفط السعودية أرامكو لم تخاطب الهيئة بشأن طرحها العام الأولي المزمعال

وصرح بستكي للصحفيين، على هامش مؤتمر استثماري في الرياض، أن المؤسسة العامة للاستثمار لم تتلق أي اتصالات من أرامكو أو مستشاريها بشأن الطرح العام الأولي، مضيفا أنها ستدرس الطرح العام مثل سائر الاستثمارات.