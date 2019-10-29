على وقع التظاهرات العراقية... عمار الحكيم يشيد بقرار "بيت الشعب"

أعرب رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن أمله من مجلس النواب بدور أكبر في اجتثاث الفساد من جذوره وكشف رؤوسه.

وقال الحكيم، في بيان، تلقت " سبوتنيك " نسخه منه: "نعلن تأييدنا لحزمة الإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب العراقي والتي تأتي في إطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين، ولطالما طالبنا بتفعيل عمل مجلس النواب واتخاذه خطوات جريئة من شأنها امتصاص نقمة الجماهير على الطبقة السياسية الحاكمة".

وأضاف: "نأمل أن يكون لبيت الشعب دور أكبر في اجتثاث الفساد من جذوره وكشف رؤوسه والمتورطين بهدر المال العام وإحالتهم إلى القضاء".

وطالب الحكيم بـ"مزيد من الخطوات والتنسيق والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وصولا إلى تلبية كافة المطالب المشروعة للمتظاهرين وبسقوف زمنية محددة فضلا عن ضرورة تعديل القوانين التي تضمنت الامتيازات غير المشروعة".

وانطلقت تظاهرات العراق، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للمطالبة بالقضاء على الفساد وإجراء إصلاحات.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، صباح اليوم، عن مقتل 18 شخصا واصابة 800 خلال أحداث كربلاء أمس. وقال عضو المفوصية علي البياتي إن "المعلومات التي وصلتنا من ناشطين ومنظمات وجهات غير حكومية حول الاحداث التي شهدتها كربلاء يوم امس تتحدث عن 18 شهيدا من المتظاهرين وأكثر من 800 مصاب".