"لهذا السبب تحديدا"... السودان يقرر تدريس اللغة الصينية في المدارس الثانوية

قال محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم في السودان إن بلاده قررت تعليم اللغة الصينية في المدارس الثانوية.

وأوضح الوزير، خلال لقائه سفير الصين بالخرطوم والملحق الثقافي الصيني والملحق التجاري، قرار الوزارة الخاص بإدخال اللغة الصينية في المنهج السوداني للمرحلة الثانوية في الأعوام المقبلة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتابع الوزير أن "أهمية الصين كقوة اقتصادية مؤثرة في العالم تقتضي أن يدرس الطلاب السودانيون لغتها للاستفادة منها في مجال التعليم خاصه الفني".

ولفت الوزير إلى أن الوزارة قررت تكوين لجنة قريبا لدراسة إدخال اللغة الصينية في المنهج السوداني.

وأكد الوزير أهمية إعداد مذكرة تعاون في مجالات التعليم بين السودان والصين تتضمن التبادل بين البلدين وتدريب مديري المدارس وابتعاث المعلمين للسودان.

وشدد على اهمية التبادل في مجال تطوير التعليم الفني والصناعة، مبينا خطة الوزارة لرفع نسبة الاستيعاب بالتعليم الفني إلي 20% في العام المقبل لتصل إلى 50% بعد ثلاث سنوات.

ومن جانبه أبدى السفير الصيني استعدادهم للتعاون مع السودان في التعليم والإسهام في نهضه التعليم الفني وتدريس اللغة الصينية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، كشفت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، أن تطبيق منهاج اللغة الصينية في مدارس الدولة سيبدأ في سبتمبر/أيلول 2019، في إطار التعاون الأكاديمي المستمر بين الوزارة والجهات الصينية المعنية لإثراء تجربة المدرسة الإماراتية.