الدفاع السورية تدعو مقاتلي "قسد" للانخراط في الجيش لمواجهة "العدوان التركي"

دعت وزارة الدفاع السورية اليوم في بيان لها مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الانخراط في الجيش النظامي لمواجهة "العدوان التركي".