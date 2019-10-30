افتتاح المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "آيريس 2019" في أبوظبي... فيديو

افتتح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات، اليوم الأربعاء، المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "آيريس"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويستمر هذا الحدث، الذي يستهدف المستثمرين والمستهلكين دون الزوار التجاريين، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

فنقلا عن وكالة أنباء الإمارات أكد راشد عبد الكريم البلوشي، في كلمة الافتتاح، اليوم، أن القطاع العقاري لإمارة أبوظبي يعد أحد أهم القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة، حيث يتميز بمعدلات نمو سنوية مرتفعة.

​وأوضح أن القطاع العقاري شهد معدل نمو متوسط قدره 4.6% خلال الأعوام الخمسة الماضية فيما بلغت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات والبناء 36 مليار درهم، مثلت 34.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي بنهاية 2018.

وأكد التزام حكومة أبوظبي بتعزيز اقتصاد متنوع والاستمرار في تقييم الخدمات الحكومية لتوفير مناخ أعمال جاذب من خلال اعتماد تدابير مختلفة تعزز من ثقة المستثمرين وتوسع من فرص الأعمال.