افتتاح المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "آيريس 2019" في أبوظبي... فيديو

فنقلا عن وكالة أنباء الإمارات أكد راشد عبد الكريم البلوشي، في كلمة الافتتاح، اليوم، أن القطاع العقاري لإمارة أبوظبي يعد أحد أهم القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة، حيث يتميز بمعدلات نمو سنوية مرتفعة.
#فيديو_وام | افتتاح المعرض الدولي للعقارات والاستثمار "آيريس 2019" في #أبوظبي pic.twitter.com/o6oIU9NCDo— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 30, 2019
وأوضح أن القطاع العقاري شهد معدل نمو متوسط قدره 4.6% خلال الأعوام الخمسة الماضية فيما بلغت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في العقارات والبناء 36 مليار درهم، مثلت 34.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي بنهاية 2018.
وأكد التزام حكومة أبوظبي بتعزيز اقتصاد متنوع والاستمرار في تقييم الخدمات الحكومية لتوفير مناخ أعمال جاذب من خلال اعتماد تدابير مختلفة تعزز من ثقة المستثمرين وتوسع من فرص الأعمال.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)