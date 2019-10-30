عون يتحدث عن حكومة لبنان الجديد بعد استقالة الحريري

تحدث الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول، عن الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

ونشرت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على موقع "تويتر" ونشرته قناة "الجديد" اللبنانية، تصريحات له، خلال لقائه وفد من الرابطة المارونية.

وقال عون: "تحتاج لبنان إلى حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير".

وتابع "إذا ما برزت عوائق أمامنا، فالشعب يعود من جديد إلى الساحات".

الرئيس عون لوفد من الرابطة المارونية: ستكون للبنان حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب امام الإصلاح الكبير، واذا ما برزت عوائق امامنا، فالشعب يعود من جديد الى الساحات pic.twitter.com/Sjhz75mqca — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 30, 2019

​وكان عون قد كلف الحريري، رئيس الوزراء المستقيل، بتسيير الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان لها: "عطفا على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

وكان الحريري قدم كتاب استقالته، أمس الثلاثاء، إلى الرئيس عون، مؤكدا أنه "مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية، وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات".

ومن المنتظر، أن يبدأ عون مشاورات سياسية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

وشلت الاحتجاجات كل لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول في وقت تفاقمت فيه الأزمة المالية مع استمرار إغلاق البنوك لليوم العاشر وتوقف المدارس وبعض الشركات عن العمل. وستمثل الاستقالة تحديا لحزب الله. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله مرتين إنه ضد هذه الخطوة، مشيرا إلى خطر حدوث فراغ.