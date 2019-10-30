وزراء دفاع الخليج: مقتل البغدادي خطوة مهمة في طريق القضاء على داعش

أثنى وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، في العاصمة العمانية مسقط، على عملية استهداف زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في شمال سوريا.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب قناة العربية أكد وزراء الدفاع ومن كلف بالنيابة عنهم في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان والبحرين، أن "مقتل البغدادي (زعيم تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) خطوة مهمة للقضاء على خلايا التنظيم".

وتستضيف مسقط، اليوم، الاجتماع السادس عشر لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة سلطنة عمان.

ويناقش وزراء الدفاع الخليجيون سبل تعزيز التعاون والعمل العسكري بين دولهم، واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول الاجتماع.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

ووجه ترامب الشكر إلى روسيا على دعمها وللأكراد وتركيا والعراق وسوريا على تعاونهم في إنجاز العملية.

لكن موسكو قللت من أهمية مقتل البغدادي. وأفاد بيان صادر عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، بأن "موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا".