على خلفية استمرار اعتقال أردنيين اثنين… أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن

أكدت مصادر إسرائيلية أن الأردن لم يشترط حتى الآن إطلاق سراح الإسرائيلي الذي تسلل أمس عبر الحدود إلى الأردن، مقابل إطلاق سراح أردنيين اثنين محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية منذ نحو شهرين، هما عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي.

القدس - سبوتنيك. ونقلت القناة "13" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصدر مسؤول قوله إن "الأردن لم يشترط إطلاق سراح الإسرائيلي الذي تسلل يوم أمس الثلاثاء إلى الأردن، بإطلاق سراح المعتقلين الأردنيين لدى إسرائيل، عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي، كما أنها لم تربط بين القضيتين".

وتابعت القناة "وزارة الخارجية الإسرائيلية أنذرت مؤخرا المسؤولين في الأجهزة الأمنية من أن اعتقال المواطنين الأردنيين الاثنين يخلق أزمة بين البلدين".

وأعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن "أملها في أن يعود السفير الأردني لدى إسرائيل غسان المجالي، عقب استدعائه يوم أمس للأردن، بعد أن تتضح الصورة".

وأكدت المصادر للقناة على "وجود اتصالات حثيثة مع عمّان سعيا لاحتواء الأزمة".

وكانت السلطات الأردنية، ألقت، مساء أمس الثلاثاء، القبض على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة.

وكان الأردن قد استدعى أمس سفيره لدى إسرائيل للتشاور على خلفية احتجاز المواطنين الأردنيين، وتعنت إسرائيل بالإفراج عنهما رغم عدم تقديم أي لوائح اتهام ضدهما.

ونقل محامي الدفاع عن الأسيرة اللبدي قولها، إنه تم إعادتها إلى الحبس الانفرادي اليوم بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى، إثر تدهور وضعها الصحي.

ودخلت اللبدي وهي فلسطينية تحمل جواز سفر أردني، اليوم السابع والثلاثين لإضرابها عن الطعام، رفضا لقرار إسرائيل اعتقالها إداريا.