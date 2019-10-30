فرار أكثر من 100 إرهابي من معسكرات "قسد" شمال شرقي سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب، راسل ترافرز، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 إرهابي من تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، ممن يقبعون في سجون قوات سوريا الديمقراطية، تمكنوا من الفرار.

واشنطن– سبوتنيك. وقال ترافرز في جلسة استماع أمام لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأمريكي: "لم تكن هنالك حالات معروفة لنا عندما تمكن أسرى تنظيم "داعش" من الفرار. لقد وقعت حالات فرار، لكن في الأيام الأخيرة كانت قليلة. أعتقد أنه فر من السجون نحو 100 إرهابي، ومع تحرك هؤلاء الأشخاص، كان هناك الكثير من الغموض في وضع القتال، ولكننا نعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية تعاملت مع هذا الأمر بحرفية".

وأضاف ترافرز بأن قوات سوريا الديمقراطية "تحتجز حوالي 10 آلاف من مسلحي "داعش"، ممن يقبعون في 15-20 سجنا، نحو 2000 منهم من المسلحين الأجانب".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد حذرت في وقت سابق، من هروب محتمل لمسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا الاتحادية) المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المنطقة جراء ذلك.