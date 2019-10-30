مصر تستعيد أول أطلس إسلامي من ألمانيا

سلم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى نظيره المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء، أول أطلس إسلامي كان قد سُرق من مصر.

وجرى تسليم الأطلس الثمين خلال مؤتمر صحفي عقده الوزيران بقصر التحرير في القاهرة، حسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

ومن جانبه، أكد وزير خارجية ألمانيا أن بلاده حرصت على إعادة هذا الأطلس الثمين، وهو الأول الذي سرق من المكتبة الوطنية في مصر، وضُبط في ألمانيا.

وأعرب وزير الخارجية المصري عن شكره للجانب الألماني لإعادة الأطلس الشهير إلى مصر، في إطار اهتمام ألمانيا بالحفاظ على التراث، مؤكداً أنه أمر محمود.

وتمنى شكري أن تقتدي به جميع الدول الأوروبية، في وقت تسلم وزير الخارجية المصري برفقة وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، الأطلس.

وفي سياق متصل، زار ماس والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء، مسجد الجامع الأزهر في العاصمة المصرية، وقام الوفد الألماني بجولة في رحاب الجامع. وأعرب ماس عن تقديره للأزهر الشريف، ومشيداً بالطراز المعماري العريق للجامع الأزهر الذي يبعث برسائل لزواره وقاصديه.