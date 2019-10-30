مقتل رجل أمن بسقوط صاروخ في المنطقة الخضراء وسط بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل منتسب في القوات الأمنية، إثر سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء، التي تتخذها الحكومة العراقية مقرا لها وسط بغداد.

بغداد- سبوتنيك. وأشارت الخلية إلى أن هذه المعلومات أولية عن الحادث، مؤكدة أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل في الوقت اللاحق.

وأطلق صاروخان باتجاه المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، 24 سبتمبر/أيلول الماضي، حسبما أفادت السلطات الأمنية العراقية.

وحينها أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، أن أحد الصاروخين "انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة".

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومباني الحكومة العراقية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

وسقط صاروخ أطلق من شرق بغداد في نفس المنطقة في مايو / أيار، قرب السفارة الأمريكية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه أيضا.

هذا وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات آلاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة جديدة.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.