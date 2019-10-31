اليمن… وزير النقل يعلق على سحب الإمارات قواتها من عدن

علق وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، الأربعاء، على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة، سحب قواتها من العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الجبواني في تغريدة على "تويتر": "رحلوا من عدن وكنا نتمنى أننا كنا هناك كدولة نودعهم بمراسم بروتوكولية كاملة ونضع على صدر كل جندي وردة".

وأضاف: "لكنهم يرحلون وقد انقلبوا على الدولة التي جاؤوا من أجل دعمها وسلموا عدن (لمأجوريهم)"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتابع: "يرحلون في جنح الليل تطاردهم ذكرياتهم السوداء والجروح الغائرة التي خلفوها في قلب كل يمني حر".

رحلوا من عدن وكنا نتمنى أننا كنا هناك كدولة نودعهم بمراسم بروتوكولية كاملة ونضع على صدر كل جندي ورده لكنهم يرحلون وقد أنقلبوا على الدولة التي جاءوا من أجل دعمها وسلموا عدن (لمأجوريهم).. يرحلون في جنح الليل تطاردهم ذكرياتهم السوداء والجروح الغائرة التي خلفوها في قلب كل يمني حر. — Saleh Algabwani (@SAlgabwani) October 30, 2019

وكانت الإمارات أعلنت في بيان عن "عودة قواتها المشتركة العاملة في عدن، بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية".