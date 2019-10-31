وكالة: دورية أمريكية في شمال شرق سوريا

قال شاهد إن قوات أمريكية في مركبات مدرعة شوهدت، اليوم الخميس، قرب الحدود السورية التركية في منطقة بشمال شرق سوريا، لم تكن بها قوات أمريكية منذ أن أعلنت الإدارة الأمريكية قرارها الانسحاب من المنطقة.

وقال مصدر عسكري بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد إن الدورية تمت بين بلدة الرميلان وبلدة القحطانية على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب. وأضاف أن الدوريات "لن تكون لمرة واحدة فقط". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ولم يتسن الوصول لمدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية للتعليق. ورأى الشاهد المركبات خارج بلدة القحطانية التي تبعد نحو ستة كيلومترات إلى الجنوب من الحدود.

وقال الكولونيل مايلز كاجينز المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ردا على سؤال عن تحركات القوات "كل العمليات العسكرية للتحالف تتم دون مواجهة مع القوات الأخرى العاملة في المنطقة".

وأضاف كاجينز:

بدأنا في إعادة انتشار لقوات التحالف إلى منطقة دير الزور بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية لزيادة الأمن، ومواصلة مهمتنا لهزيمة فلول داعش.

وقال الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إنه يعزز مواقعه في سوريا بعتاد إضافي بما يشمل قوات مشاة ميكانيكية لمنع استيلاء فلول تنظيم "داعش" أو أي جهة أخرى على حقول النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي:

إن عددا قليلا من القوات الأمريكية سيبقى في المنطقة بسوريا [التي لديهم نفط فيها].