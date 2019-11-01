صحيفة: التكليف الحكومي في لبنان غير محسوم لأحد بعد وكل الخيارات مفتوحة

بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، استقالته التي جاءت تجاوبا مع مطالب الشارع الذي انتفض، مطالبا بإسقاط العهد ممثلا برؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بعد مظاهرات مستمرة.

وبعد استقالة الحكومة تتجه الأنظار إلى قصر بعبدا الرئاسي لبداية الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد ليقوم بدوره بتشكيل حكومة تراعي الشارع وحجم الكتل السياسية الموجودة في البرلمان اللبناني.

وبهذا الصدد، أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية أنه حتى الآن لم يتم الدخول في أسماء المرشحين لتشكيل الحكومة، وهذا معناه انّ كل الخيارات مفتوحة، وأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ هو أحدها، إنما ليس خيارا نهائيا بعد.

ولفتت المصادر إلى أن المسألة معقدة لجهة التكليف والتأليف أيضا، فالتكليف غير محسوم لأحد بعد، وأما التأليف فهو يرتبط بشكل الحكومة التي لم يتفق عليه بعد، وكذلك مكونات هذه الحكومة التي لا يمكن أن تنطلق بإبعاد مكونات سياسية أساسية عنها، سواء أكان تيار "المستقبل" أو غيره.