خيال سوري بصدد الوصول إلى موسكو على حصانه لملاقاة بوتين

يتحضر الخيال السوري، عدنان عزام، القدوم إلى العاصمة الروسية موسكو لمحاولة ملاقاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يعد عزام مسافرا شهيرا في بلاده يتنقل على حصانه من مكان إلى آخر.

ويخطط عزام الوصول إلى موسكو من خلال التنقل على حصانه عبر قطع مسافات طويلة عبر دول عديدة، انطلاقا من دمشق مرورا بالعاصمة العراقية بغداد وطهران وصولا إلى روسيا.

واختار عزام هذا الطريق والمسار نظرا لأهميته ورمزيته، حيث ساعدت هذه الدول سوريا على إنهاء المسلحين الإرهابيين.

ووصل عزام إلى مدينة غروزني في الشيشان لزيارة منطقة داغستان الروسية ليلة أمس الجمعة.

ويهدف عدنان عزام الوصول إلى الساحة الحمراء في موسكو ولقاء الرئيس الروسي مع هدية يحملها من دمشق.

وقال عزام: "قررت أن أقدم من الشعب السوري لجميع الروس الذين يمثلهم فلاديمير بوتين أغلى هدية في الشرق وهو حصان عربي أصيل".

وأضاف قائلا: "أريد أن أشكر بوتين على مساعدة ودعم الشعب السوري".