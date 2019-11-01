"يغفر له حضورك".. طالب يخاطب عبد الله بن زايد في جامعة الملك سعود (فيديو)

زار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض وقام بجولة فيها.

وبحسب "واس"، قام الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له بجولة بجولة داخل الجامعة شملت مكتبة الملك سلمان المركزية ،ومستشفى طب الأسنان ومستشفى الملك خالد الجامعي، واطلعوا على ما تضمه المكتبة والمستشفيان من أقسام وما تقدمه من خدمات.

وكان في استقباله مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ووكلاء الجامعة وبحضور مديرة جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى وعدد من المسؤولين.

وتم تبادل الأحاديث خلال الزيارة، حول عدد من الموضوعات الهامة والعلمية، في حين نشرت وسائل التواصل فيديو يظهر فيه أحد الطلاب (الفيزياء) في الجامع وهو يجيب الشيخ عبد الله بن زايد على سؤاله الذي سأله وهو مبتسما حول مدير الجامعة، وقال الطالب: "حضورك يغفر له".

ووفقا للوكالة، "أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجامعة الملك سعود بما تعمل عليه الجامعة من إعداد الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير العالمية وبما يمكنها من مهارات المستقبل".