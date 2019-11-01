تركي آل الشيخ يرد بـ"رقم قياسي" على من انتقدوا "موسم الرياض"

رد رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، على المنتقدين لـ"موسم الرياض"، الذي تنظمة الهيئة، بـ"رقم قياسي".

وفي فيديو شاركه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، قال تركي آل الشيخ موجها حديثه لمهاجمي "موسم الرياض": "أريد أن أعرف من الذي غاضب من الترفيه.. 5 ملايين زائر لموسم الرياض الترفيهي و100 ألف سائح حتى الآن وخلال أسبوعين".

وتابع: "الازدحام شديد بالسفاري، والوندر لاند، والبوليفارد، والحفلات الغنائية، والمطاعم.. يتبقى 8 أسابيع على انتهاء موسم الرياض الترفيهي".

وفي سياق متصل، أعلن الحساب الرسمي لـ"موسم الرياض" عبر موقع "تويتر" للتواصل عن توقف منطقة "نبض الرياض" عن استقبال المزيد من زائريها لليوم الجمعة، وذلك بعدما اجتازت طاقتها الاستيعابية بأكثر من 17 ألف زائر.

زارنا في منطقة #نبض_الرياض أكثر من 17 ألف شخص 😍

ولسلامة الجميع، وقفنا استقبال الزوار اليوم 🧡

نشوفكم في يوم ثاني 👍#موسم_الرياض pic.twitter.com/rZvT3AxbJi — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 1, 2019

و"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.