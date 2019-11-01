بالفيديو... 10 صواريخ تطلق من غزة إلى إسرائيل... أحدها يسقط داخل مستوطنة سديروت

اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، 10 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

القدس - سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل دقائق في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

#عاجل متابعة للتقارير عن تفعيل إنذارات في #غلاف_غزة قبل قليل فالحديث عن اطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث اعترضت منظومة #القبة_الحديدية واحدة منها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 1, 2019

​ونشر بعدها أدرعي تغريدة، قال فيها: "متابعة للتقارير عن تفعيل إنذارات في غلاف غزة قبل قليل، فالحديث عن إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية واحدة منها"، من دون أن يوضح أين سقطت القذيفتين المتبقيتين.

وأفادت القناة "13 الإسرائيلية" في وقت سابق أن "صافرات الإنذار دوت في عدد من البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة".

وأضافت القناة، بأنه "تم إصدار تعليمات لسكان الغلاف بالبقاء في الغرف المحصنة".

ونشرت وكالة "معا" الفلسطينية مقطع فيديو، قالت إنه لأحد الصواريخ المطلقة من غزة، وهو يصيب هدفه بدقة مستوطنة سديروت الإسرائيلية.

هذا وكان قد أصيب 28 فلسطيني برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال المواجهات التي دارت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

يذكر، أن مئات الفلسطينيين قد تظاهروا اليوم قرب الحدود استكمالًا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تنطلق أسبوعيا.