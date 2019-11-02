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01:31 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    قصف الجيش الليبي على طرابلس

    الجيش الليبي يصد هجوم مسلح لقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
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    الموضوع:
    معركة طرابلس (44)
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    أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، صد هجوم مسلح لقوات حكومة الوفاق على تمركزات للواء 73 مشاة في محور الأحياء البرية والكزيرما جنوب العاصمة طرابلس.

    بنغازي - سبوتنيك. وقال منذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الجيش الوطني الليبي قامت بصد هجوم مسلح في محاولة يائسة من المليشيات المسلحة التابع لحكومة الوفاق للتقدم على نقاط تمركز اللواء 73 مشاة في كل من محور كاريزما والإحياء البرية"، مشيرا إلى أن "الرد كان قوي من قبل وحدات اللواء 73 مشاة نتج عنه عدد من القتلى في صفوف أفراد العدو وغنم آلية مصفحة".

    القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
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    وأوضح الخرطوش أن "هذه محاولة من سلسلة محاولات للمليشيات المسلحة للتقدم على تمركز وحدات الجيش في محيط كاريزما والأحياء البرية"، لافتا إلى أن القوات كانت دائما جاهزة بالكامل للرد بكل قوة".

    يذكر أن قوة الاقتحام 35 التابعة إلى اللواء 73 مشاة كانت قد سيطرت بالكامل على منطقتي الأحياء البرية وكاريزما في وقت سابق وتستعد للخطوات الجديدة التي كلفت بها.

    وفي وقت سابق قال الخرطوش في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" إن "قوة الاقتحام 35 التابعة إلى اللواء 73 مشاة تنجح في السيطرة على الجيب الأخير في منطقة الأحياء البرية وتعلن تأمين المنطقة بالإضافة لمنطقة الكاريزما بالكامل في ظل القوات المسلحة" يشار أن قوة الاقتحام 35 قد التحقت بالجيش الليبي في محاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أجل تنفيذ عدة مهام قتالية.

    يشار أن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي قد عزز صفوفه بسرايا قتالية بالفترة الأخيرة منها مدفعية الهاوزر والدبابات والمشاة وذلك على ثلاث مراحل بالساعات الـ 72 الماضية.

    وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج.

    وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

    الموضوع:
    معركة طرابلس (44)

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الليبي, حكومة الوفاق, ليبيا
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