صحيفة تنشر أسماء أبرز المطلوبين عالميا بعد مقتل البغدادي

كشفت صحيفة بريطانية عن أبرز الأشخاص والمتهمين المطلوبين للعدالة في العالم، وجاء هذا التقرير بعد مقتل زعيم تنظيم "داعش​" الإرهابي ​أبو بكر البغدادي​ الذي احتل المركز الأول للائحة المطلوبين في العالم لسنوات عديدة.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن بعد مقتل البغدادي تركت الخانة الأولى لقائمة أبرز المطلوبين في ​العالم​ خالية تماما كما ترك منصب رئيس التنظيم حاليا. وعلى الرغم من خلو القائمة من بعض الأسماء البارزة بسبب موتهم أو القبض عليهم إلا أن البغدادي كان المتربع على رأس القائمة لسنوات.

وأوضحت أن القائمة الحالية تشمل كلا من: أبو بكر شيكاو قائد المليشيا النيجيرية الذي يتزعم حركة ​بوكو حرام​ في ​أفريقيا​ منذ عام 2009، وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي خلفا لأبي بكر البغدادي بعد قتل، بالإضافة إلىأيمن الظواهري​، الزعيم الحالي ل​تنظيم القاعدة​ الإرعابي والذي خلف أسامة بن لادن بعد مقتله، وداوود إبراهيم، رئيس منظمة الجريمة في ​مومباي​. وهو مطلوب للانتربول الدولي بتهمة التزييف والجريمة المنظمة.

كما ضمت اللائحة كل من أوفيديو غوزمان لوبيزنجل خواكين غوزمان "​إل تشابو​"، إمبراطور ​تجارة المخدرات​ في ​المكسيك​، وتسي تشي لوب كندي من مواليد ​الصين​، يقود اتحادًا ضخمًا متعدد الجنسيات لتهريب المخدرات في أسيا.

كما جاء في القائمة كل من فاسيليس بالايوكوستاس أحد الهاربين ​اليونان​يين الذين فروا ب​طائرة​ هليكوبتر مرتين من سجن كوريدالوس ذي الإجراءات الأمنية المشددة في اليونان بينما كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاختطاف والسرقة وماتيو ميسينا دينارو رئيس ​المافيا​ الصقلية وجوتشيفير 2.0، أحد الشخصيات التي اخترقت شبكة الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية ثم تسربت وثائقها إلى وسائل الإعلام وموقع ​ويكيليكس​.

وأخيرا فيليسيان كابوغا هو رجل أعمال رواندي، متهم بتمويل عمليات الإبادة الجماعية في ​رواندا​ والمشاركة فيها.