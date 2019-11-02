شقيق أمير قطر يلتقي بطلة "إنقاذ أردوغان"... وهذا ما قاله

نشر خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه بسيدة وصفها بأنها لعبت دورا كبيرا في إفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا يوليو/تموز 2016.

الأمير القطري التقى الصحفية التركية، هاندة فيرات، التي وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر برنامجها أول رسالة منه إلى الشعب التركي يدعو فيها لمقاومة محاولة الانقلاب.

سعدنا بلقاء البطلة هاندة فيرات والتي كان لها دور كبير في إفشال الانقلاب العسكري بـ #تركيا عام 2016 .. ورغم اختلاف وجهات النظر إلا أنها وقفت ضد المساس بالأمن القومي لبلادها

🇹🇷🇶🇦@handefrt pic.twitter.com/KyW8Ljg9rr — خليفة بن حمد (@KHK) November 1, 2019

وأعرب ابن حمد عن سعادته بلقاء فيرات التي وصفها بالـ"بطلة التي كان لها دور كبير في إفشال الانقلاب"، مضيفا "رغم اختلاف وجهات النظر، إلا أنها وقفت ضد المساس بالأمن القومي لبلادها".

وتظهر صورة أخرى نشرها الشيخ القطري كتابا بقلم الصحفية التركية حول أحداث محاولة الانقلاب بعنوان "24 ساعة".

أثناء زيارتنا للجمهورية التركية، وقعنا اتفاقيات تعاون بين البلدين، كما سعدنا بزيارة مقر البرلمان التركي الذي تعرض لاستهداف غاشم أثناء الانقلاب الفاشل عام 2016.

إنَّ #قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا ، تساند #تركيا رئيسًا وحكومةً وشعبًا ضد أي محاولةٍ للمساس بأمنها القومي.

🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/qvis4kPNLR — خليفة بن حمد (@KHK) October 31, 2019

وفي تغريدة أخرى، قال ابن حمد: "قطر أميرا وحكومة وشعبا تساند تركيا رئيسا وحكومة وشعبا ضد أي محاولة للمساس بأمنها القومي"، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات تعاون جديدة بين البلدين خلال الزيارة.