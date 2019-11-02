نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا بسبب الوضع الأمني في بلاده

كشفت قناة عبرية النقاب عن اجتماع عاجل سيعقده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب الوضع الأمني في بلاده.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، السبت، أن بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وما آلت إليه المواجهة العسكرية بين قواته والقطاع، أمس الجمعة.

وأفادت القناة العبرية على حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن نتنياهو سيجري اللقاء في مقر "الكرياه" بتل أبيب، وهو مقر القيادة العسكرية الإسرائيلي الرئيس لبلاده.

המתיחות בדרום | ראש הממשלה ושר הביטחון @netanyahu קיים במהלך הלילה הערכת מצב ביטחונית בקריה בת"א בהשתתפות הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המל"ל ובכירי צה"ל, והנחה על הפעולות @OrHeller — חדשות 13 (@newsisrael13) November 2, 2019

وأوضحت القناة أن نتنياهو سيشاركه الاجتماع العاجل كل من رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية "أمان"، والقيادات العسكرية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد رصدت منظومة "القبة الحديدية" إطلاق نحو اثنتي عشرة قذيفة صاروخية من قطاع غزة، مساء يوم أمس الجمعة، حيث تصدت المنظومة لعدد منها، فيما سقطت عدة قذائف في أماكن مفتوحة بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات مع قائد الجيش ومسؤولين أمنيين لبحث سبل الرد على صواريخ غزة".

وكان قد أصيب 28 فلسطيني برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي يوم أمس الجمعة، خلال المواجهات التي دارت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، خلال الجمعة الحادية والثمانين من "مسيرات العودة وكسر الحصار".