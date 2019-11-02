تهديد بتفجير مصرف جنوبي لبنان

وذكر موقع " Lebanondebate" اللبناني أن القوى الأمنية اللبنانية طوقت مبنى مصرف MEAB بعد العثور على ورقة تشير إلى وجود تهديد بتفجير المصرف من خلال عبوة موجودة داخله.
ورقة أمام بنك MEAB في صور تُهدد بتفجيره: "ستموتون جميعًا" (فيديو)https://t.co/2uFfrViQix#LBCI #LBCILebanon #LBCINews— LBCI TV (@LbciLebanon) November 2, 2019
وبحسب الموقع وصلت إلى المنطقة فرقة للمتفجرات بعد تطويق المصرف وعزل المنطقة وإبعاد المواطنين.
وبدأت القوى الأمنية التحريّات لمعرفة الفاعلين.
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