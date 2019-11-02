صحيفة: الرتل الأمريكي الذي وصل لقاعدة "صرين" شمالي سوريا سيخليها نهائيا

ونقلت "الوطن" السورية عن مصدر قالت إنه "مصدر عسكري في قسد"، أن:
وذكرت "الوطن" أن: "القوات الأمريكية بدأت إنشاء قاعدتين عسكريتين في "الباغوز" شرقي دير الزور قرب الحدود السورية العراقية بالقرب من المخيم الذي يحوي أسرى تنظيم "داعش" وتحرسه "قسد"، في حين تقع القاعدة الثانية داخل اللواء 113 في منطقة الشهابات شمال دير الزور، وذلك عدا القاعدة التي بوشر بتأسيسها، وتتوسط حقول نفط صيجان والتنك وأزرق والملح لسرقة النفط السوري".
ونوهت الصحيفة إلى أن وفدا أمنيا حكوميا سوريا وصل إلى مدينة منبج لإجراء مباحثات حول دخول مؤسسات الدولة السورية إلى المدينة، وسط ترحيب القبائل العربية بدخول الجيش السوري، إذ أصدرت عشائر "القلاظ والحديديين والبوبطرش والبونة والبوسلطان وبني عصيد" بيانات باسمها قالت فيها بأن الجيش السوري يمثلها ورحبت بدخوله منبج المدينة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)