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14:20 03 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    شركة أرامكو السعودية

    خبير اقتصادي: أسهم "أرامكو" لن تطرح للاكتتاب في سوقي لندن ونيويورك

    © REUTERS / MAXIM SHEMETOV
    العالم العربي
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    قال الخبير الاقتصادي السعودي، محمد سرور الصبان، اليوم الأحد، إن القيمة المالية والنسبة المئوية لأسهم شركة "أرامكو" المقرر طرحها في البورصة السعودية لم يتم تحديدها بعد.

    وأكد "الصبان" في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "السعودية لن تطرح أسهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" للاكتتاب في بورصتي نيويورك ولندن، نتيجة للمشاكل التي تحيط بهما، خاصة بريطانية التي تعيش على وقع اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية الناتجة عن مشاورات بريكست"، على حد قوله.

    وكالة أرامكو النفطية السعودية
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
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    وأضاف أن "توقيت إعلان الرياض قرارها بطرح أسهم شركة "أرامكو" للاكتتاب بعد فترة تأجيل يعد توقيتا مناسبا جدا، لأسباب عديدة أولها، أن أرامكو أخذت الوقت الكافي للإعداد والترتيب لهذا الاكتتاب".

    وأوضح أن "طرح أسهم "أرامكو" هو أكبر اكتتاب للأسهم في العالم، وتجاوز طرح شركة "علي بابا" الذي تم قبل عامين، لذا كان لابد من التريث للوصول إلى النتائج الإيجابية للمملكة العربية السعودية من جهة والمستثمر من جهة أخرى".

    وأردف الصبان أن "السبب الثاني هو أن المملكة تطمئن العالم بعد الحادث الإرهابي الإيراني الذي تعرضت له منشآت أرامكو ، لتؤكد أن الشركة استعادت كامل طاقتها الإنتاجية".

    وحول قيمة الطرح، أشار الصبان إلى أن "هناك استشارات قام بها مجلس إدارة "أرامكو" مع كبار المستثمرين الدوليين وكذلك السعوديين، وكلها أشارت إلى أن القيمة تتراوح ما بين تريليون ونصف إلى تريليون و800 بليون دولار، وهو رقم قريب جدا من الرقم الذي حدده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، معربا عن اعتقاده بأن يتزايد هذا الرقم بعد أن يطمئن الجميع إلى إمكانات الشركة".

    وأعلن محمد سرور الصبان أن نشرة الاكتتاب سوف تصدر في يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الجاري، لكن موعد الاكتتاب سيكون في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتحدد أي سعر أو نسبة مئوية للطرح في السوق المحلي، لأنه وفق حديثه من المبكر تقرير أي سوق عالمية يطرح فيها الاكتتاب.

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    الكلمات الدلالية:
    نيويورك, لندن, أخبار السعودية, أرامكو, السعودية
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