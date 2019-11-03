اعتداء وحشي على طفل في السعودية... والسلطات تتحرك

وجهت النيابة العامة في السعودية، بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق أب قام بتعنيف طفله، في سلوك مشين جرى توثيقه في فيديو تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، ذكرت النيابة، اليوم الأحد، أن "عمر الطفل لم يتجاوز سبع سنوات"، مشيرة إلى أن "الفيديو المتداول يبين تعرضه للتعنيف أسري والضرب الجسدي من قبل والده".

وأشارت إلى أن الطفل، الذي ينتمي لإحدى الجنسيات العربية، أفاد بتعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده.

وتحدثت النيابة العامة السعودية عن وجود كدمات وإصابات نوعية في جبين الطفل وإحدى عينيه بفعل العنف الممارس بحقه.

وأكدت النيابة، "تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، مؤكدة أن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك".