الرئيس اللبناني: لا بد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، أنه لا بد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة.

وأضاف في كلمته أمام المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان: "من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، والتحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات".

الرئيس عون: لا بد من الحوار مع المتظاهرين من اجل التوصل الى تفاهم على القضايا المطروحة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 4, 2019

الرئيس عون أمام المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان: من اولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد والتحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الادارات من مختلف المستويات — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 4, 2019

​وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، توجه الى المتظاهرين الداعمين له، أمس الأحد، قائلا:"جئتم اليوم لتجددوا العهد... فأهلاً وسهلا... وأنا باق على العهد".

وأضاف: "جئتم تقولون لي اليوم "نحن معك"، وانا بدوري أقول لكم "أنا معكم" ومن خلالكم أرى كل الشعب اللبناني، انا أحبكم جميعاً بحبكن كلكن يعني كلكن".

وشدد عون على أن "الشعب فقد ثقته بدولته، ويجب العمل على ترميم هذه الثقة".

وتجمع عشرات الآلاف من مناصري "التيار الوطني الحر"، أمس الأحد، أمام باحة القصر الجمهوري، في بعبدا، لدعم الرئيس اللبناني ميشال عون رئيسا للجمهورية.

وتحت عنوان "أهل الوفاء"، وعلى وقع الأناشيد الوطنية حمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية وأعلام "التيار الوطني الحر"، وسط انتشار القوى الأمنية والجيش اللبناني.

وأجرى ميشال عون، السبت، الاتصالات اللازمة لتيسير عملية تشكيل حكومة بديلة لحكومة تصريف الأعمال التي يتزعمها رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.