مصدر: مسؤولان مهمان ضمن معتقلي "داعش" في تركيا

كشف مصدر مطلع هوية معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، والذين اعتقلتهم سلطات الأمن التركية الأحد الماضي، موضحا أن اثنين منهم كانا يعملان على تجنيد الأجانب من أوروبا واستقبالهم في تركيا لإرسالهم لسوريا.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: "اعتقلت سلطات الأمن التركية المدعو أحمد عبيد الذي يحمل الجنسية السورية وهو من منطقة أعزاز شمال غربي مدينة حلب"، مضيفا: "عبيد كان يعمل أستاذ فيزياء وكيمياء قبل نشوب الحرب في البلاد عام 2011، وانضم إلى تنظيم داعش خلال الحرب وتولى مهمة تسهيل دخول الإرهابيين الأجانب إلى الأراضي السورية وإقامة معسكرات التدريب لهم".

ولفت: "كان عبيد يقيم في مخيم للاجئين بمدينة كيليس جنوب تركيا منذ 4 سنوات واعتقلته سلطات الأمن أول أمس الأحد في المخيم".

كما أوضح المصدر أن "المسؤول الثاني الذي اعتقلته سلطات الأمن التركية بمدينة إسطنبول هو أبو عبيدة المصري الذي يحمل الجنسية المصرية"، لافتا إلى أنه كان "يقيم في مدينة أعزاز سابقا وهو أخطر الإرهابيين في تنظيم داعش وكان يتولى مهمة استقبال الأجانب القادمين من أووربا وتجنيدهم في التنظيم".

وأشار المصدر "إلى أن الأمن التركي ألقى القبض على أبو عبيدة المصري بمدينة إسطنبول التي يقيم فيها منذ أكثر من 4 سنوات".

وأتم المصدر: "العبيد والمصري دخلا إلى تركيا عقب إطلاق الجيش التركي عملية درع الفرات في شمال غربي سوريا في عام 2016 وهما يقيمان فيها منذ تلك الفترة".

كانت وزارة الداخلية التركية أعلنت، أول أمس الأحد، عن اعتقال 7 أشخاص من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم مسؤول معسكرات التدريب في التنظيم.