"طريق مسدود"... إيران تحذر السعودية وتوجه لها دعوة عاجلة

وأضاف: "استمرار حرب اليمن لا يخدم المصالح الآنية للسعودية وحليفاتها التي أطلقت هذه الحرب بل أن تداعياتها ستضر بالمصالح والأمن القومي للسعودية على الأمد البعيد، معربا عن أمله باستمرار التحرك باتجاه العقلانية لإنهاء هذه الحرب العقيمة والعبثية والمهددة لأمن واستقرار المنطقة".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها حركة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر عام 2014.
ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم ويحتاج ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.
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