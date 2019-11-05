قطر وتركيا تقرران تعزيز التعاون إلى "مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة"

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن قطر وتركيا تعتزمان تعزيز التعاون إلى "مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، فيما تواجه الدوحة مقاطعة دول خليجية لها.

وذكرت الوزارة في تغريدة على تويتر أن القرار اتخذ خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية الذي انعقد في الدوحة، أمس الاثنين.

اليوم خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية الذي ينعقد في #الدوحة، أكدنا نحن والجانب التركي رغبتنا الحقيقة وعزمنا المشترك لنقل العلاقات الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة و فتح مجالات جديدة للتعاون بين بلدينا الشقيقين. pic.twitter.com/a4Dm0w3Qnn — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 3, 2019

وساندت أنقرة الدوحة بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع قطر في منتصف 2017 واتهمتها بتمويل جماعات متشددة.

وتنفي الدوحة هذا الاتهام وتقول إن الحظر يهدف إلى النيل من سيادتها.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء: "نجحنا... في احتواء معظم آثار الحصار الجائر... وتمسكنا باستقلالية قرارنا السياسي، في مواجهة محاولة فرض الوصاية علينا".

وتقدم كل من تركيا وقطر الدعم لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السعودية وحلفاؤها تهديدا وجوديا كما صنفتها منظمة إرهابية.