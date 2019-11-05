طهران تدعو للحفاظ على أمن المواقع الدبلوماسية الإيرانية في العراق

دعت إيران، اليوم الثلاثاء، إلى ضمان أمن بعثاتها الدبلوماسية في العراق، وذلك بعد ساعات من اعتداء محتجين ضد الحكومة العراقية على مبنى قنصليتها في كربلاء.

طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان للناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن "إيران تؤكد على الحفاظ على الأمن الدبلوماسي في العراق للسفير وأعضاء السفارة والموظفين القنصليين في قنصلياتها في المحافظات العراقية".

وكانت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أفادت أمس نقلا عن شهود عيان، بأن المحتجين في محافظة كربلاء، أغلقوا مبنى القنصلية الإيرانية، وسط المحافظة، رافعين فوقها العلم العراقي، وإنزال العلم الإيراني منها، بعد ليلة من وقوع 15 قتيلا وجريحا بالقرب منها.

وحسب المصادر، تجمع مئات المتظاهرين بالقرب من القنصلية الإيرانية في وسط كربلاء، في محاولة هي الثانية لهم خلال 24 ساعة لاقتحامها، لكن الأجهزة الأمنية تفاوضت معهم على انسحابهم مقابل تلبية مطلبهم الذي أرادوا به رفع العلم العراقي فوق مبنى القنصلية.

ولبت الأجهزة الأمنية، طلب المتظاهرين، بإنزال العلم الإيراني، ورفع العراقي، بدلا منه فوق القنصلية الإيرانية، فيما علق المحتجون على سورها الخارجي المرتفع يافطة بيضاء كتب عليها عبارة: أغلقت بأمر الشعب.

وسجلت محافظة كربلاء وسط العراق، في أقل من أسبوع مقتل وإصابة 159 شخصا أغلبهم من المتظاهرين.