محمد بن راشد آل مكتوم يعلن افتتاح أول مركز شرطة ذكي بالكامل

أعلن نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم، افتتاح "مركز الشرطة الذكي" التابع للقيادة العامة لشرطة دبي في مركز شرطة المرقبات، الذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز ذكي يعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري.

وكتب عبر حسابه على "تويتر": اطلقت اليوم أول مركز خدمات حكومي ذكي بالكامل... يقدم 27 خدمة للجمهور 24 ساعة في اليوم...بسبع لغات... وبدون أي تدخل بشري... تحية لشرطة دبي... وتحية لكل من يسهل حياة الناس ويجعل تعاملاتهم أكثر راحة في دولة الامارات...".

اطلقت اليوم أول مركز خدمات حكومي ذكي بالكامل ... يقدم ٢٧ خدمة للجمهور ٢٤ ساعة في اليوم... بسبع لغات .. وبدون أي تدخل بشري .. تحية لشرطة دبي .. وتحية لكل من يسهل حياة الناس ويجعل تعاملاتهم أكثر راحة في دولة الامارات.. pic.twitter.com/SMNb4RIGTd — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 5, 2019

​وقد أكد ابن راشد أن ريادة المستقبل لا تتحقق إلا بتبني الحلول التي تعين على ذلك وفي مقدمتها استيعاب التكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات ووضعها موضع التوظيف الأمثل، منوهاً سموه بالآثار الإيجابية الكبيرة للتحول الذكي في رفع مستوى أداء مختلف القطاعات الحكومية لاسيما الأكثر ملامسة منها لحياة الناس والتي تقدم خدمات حيوية لا غنى عنها على مدار الساعة ومن أهمها الخدمات الأمنية والشرطية.

وأضاف أن المركز يوفر أيضا 8 أجهزة ذكية تقدم خدماتها للمراجعين، أربعة منها مجهزة لخدمة المراجعين من أصحاب الهمم، إلى جانب 4 أجهزة ذكية “آيباد” بإمكان المراجعين استخدامها لإنهاء إجراءاتهم، مؤكدا أن هذا التحول يأتي انطلاقا من حرص شرطة دبي على تسخير التكنولوجيا وتطويعها والاستفادة من التقنيات والكوادر الفنية والبشرية لخدمة رجل الشرطة، ومكافحة الجريمة والحد منها وتقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين.