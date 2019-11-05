الأمم المتحدة: يموت طفل كل 11 دقيقة في اليمن

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يُلحِق الصراع خسائر فادحة بالطفولة في اليمن. يموت طفل كل 11 دقيقة".
وأضاف أن "45 في المئة من الأطفال الذين يموتون يعانون من سوء التغذية".
وجدد مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، "دعوة جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية".
يُلحِق الصراع خسائر فادحة بالطفولة في اليمن.— OCHA Yemen (@OCHAYemen) November 5, 2019
يموت طفل كل 11 دقيقة، كما أن 45٪ من الأطفال الذين يموتون يعانون من سوء التغذية.
نجدد دعوتنا لجميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.#اليمن_لا_يحتمل_الانتظار pic.twitter.com/YY4UVkllwh
وفي وقت سابق، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة السعودية اليوم الثلاثاء، اتفاق الرياض لتحقيق الاستقرار جنوبي اليمن.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".
كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.
ومن المفترض أن ينهي "اتفاق الرياض" التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات الأخير على العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من أغسطس الماضي، عقب معارك مع الجيش اليمني دامت عدة أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً وإصابة 260 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.
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