الأمم المتحدة: يموت طفل كل 11 دقيقة في اليمن

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من تداعيات استمرار الصراع في اليمن على الطفولة.

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يُلحِق الصراع خسائر فادحة بالطفولة في اليمن. يموت طفل كل 11 دقيقة".

وأضاف أن "45 في المئة من الأطفال الذين يموتون يعانون من سوء التغذية".

وجدد مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، "دعوة جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية".

يُلحِق الصراع خسائر فادحة بالطفولة في اليمن.



يموت طفل كل 11 دقيقة، كما أن 45٪ من الأطفال الذين يموتون يعانون من سوء التغذية.



نجدد دعوتنا لجميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الإنساني الدولي والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.#اليمن_لا_يحتمل_الانتظار pic.twitter.com/YY4UVkllwh — OCHA Yemen (@OCHAYemen) November 5, 2019

وفي وقت سابق، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة السعودية اليوم الثلاثاء، اتفاق الرياض لتحقيق الاستقرار جنوبي اليمن.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

الاتفاق في ترتيباته السياسية ينص على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى (24) وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن.

كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.

ومن المفترض أن ينهي "اتفاق الرياض" التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات الأخير على العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من أغسطس الماضي، عقب معارك مع الجيش اليمني دامت عدة أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً وإصابة 260 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.