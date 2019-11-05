الإمارات ترحب بـ"اتفاق الرياض": يحقق مصلحة الشعب اليمني

رحبت الخارجية الإماراتية باتفاق الرياض الذي وقع اليوم الثلاثاء بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها إنها ترحب بالاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي و"نشيد بحكمة العاهل السعودي".

وأضافت الخارجية إن الإمارات تؤكد دعمها ومساندتها "لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويسهم في استقراره وأمنه"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

#الإمارات ترحب في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بـ #اتفاق_الرياض الذي وقعته اليوم الحكومة اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي #وام pic.twitter.com/EOX1UG17w4 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 5, 2019

​وجاء في البيان أن "حكمة خادم الحرمين كان لها الدور المحوري في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار وإنجاز هذا الاتفاق المهم الذي يعزز جهود مختلف المكونات اليمنية لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف اليمن".

وأكدت الخارجية على أن الإمارات تطالب ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم اليمن واستقراره والمساهمة في بناء اقتصاده، ودعا البيان إلى أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطة التي تتعرض لها اليمن.

وجددت الإمارات التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الإمارات تشيد بتحالف الحزم الذي تقوده السعودية ودوره في الحفاظ على امن المنطقة واستقرارها وازدهارها مجددة التزامها بهذه الشراكة.