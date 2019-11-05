السودان يطلق أول قمر صناعي في تاريخه

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق البلاد أول قمر صناعي للأغراض العسكرية والاقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال البرهان لدى ترؤسه اجتماع مجلس الأمن والدفاع إن:

"القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقانات الفضائية إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد".

ويعيش السودان في مرحلة انتقالية منذ توقيع قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، في الـ 17 من أب/ أغسطس 2018، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.