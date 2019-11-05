الخارجية الأميركية تكشف تفاصيل مباحثات بومبيو ووزير دفاع قطر

بحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، "سلوك إيران المزعزع للاستقرار"، وكذلك العراق وسوريا ولبنان.

واشنطن - سبوتنيك . وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء: "التقى وزير الخارجية، مايك بومبيو اليوم مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري ، خالد بن محمد العطية، وبحث الطرفان أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تصرفات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار والتي ما زالت تزرع الفتنة في المنطقة".

وأشارت إلى أن الطرفان بحثا أيضا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توترا، بلغ ذروته عقب إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي الموقع عام 2015، وإعلان طهران في المقابل تراجعها عن بعض تعهداتها في الاتفاق.