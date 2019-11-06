العاهل السعودي يمنح رئيسة سنغافورة قلادة الملك عبد العزيز... صور

منح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، قلادة الملك عبد العزيز "تقديراً لها".

عقد الملك سلمان اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع حليمة يعقوب، وسلمها القلادة قبيل المباحثات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وأشارت الوكالة إلى أن الملك بحث العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووصلت حليمة يعقوب مساء أمس الثلاثاء إلى الرياض في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس سنغافوري إلى المملكة.

وجاءت الزيارة بعد دعوة من العاهل السعودي لها، ومن المقرر أن تشارك حليمة خلال الزيارة في حفل استقبال مع سنغافوريين مقيمين في المملكة، كما ستزور المواقع التاريخية والثقافية والدينية في الرياض وجدة ومكة المكرمة.

ويقوم وفد من رجال الأعمال السنغافوريين بزيارة للسعودية بالتزامن مع زيارة يعقوب.