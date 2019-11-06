السعودية تسلم العراق وثائق تاريخية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسليم العراق وثائق تاريخية كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة.

سلم نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي لسفير الجمهورية العراقية لدى المملكة قحطان طه خلف الوثائق في الرياض، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة السعودية أن مقيما عربيا حصل على تلك الوثائق بطرق غير مشروعة ونشر بعضا منها على الإنترنت.

وتتضن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع عام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق في جمهورية العراق وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة.

جاء تسليم هذه الوثائق تنفيذا لاتفاقية منظمة اليونسكو المتعلقة بحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، المقرة عام 1970.

يذكر أن المملكة العربية السعودية سلمت من قبل خلال عامي 2009 - 2010 ممتلكات ثقافية للعراق.