وزير الخارجية الأمريكي يصدر بيانا ويوجه رسالة إلى ولي العهد السعودي

وشكر مايك بومبيو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والسعودية، والرئيس هادي وحكومته، وحكومة الإمارات العربية المتحدة على "تسهيل هذا الاتفاق المحوري، الذي سيدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة نحو تسوية سياسية شاملة".
وقال البيان "بالأمس، أظهر كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، روح التسوية اللازمة من جميع الأطراف للتوصل إلى حل دائم".
فيديو | لحظة توقيع #اتفاق_الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي #الإخبارية pic.twitter.com/GFMffC3Rak— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2019
وحثت الولايات المتحدة الأطراف على الالتزام بتنفيذ الاتفاق، مؤكدة "سنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لجلب السلام والازدهار والأمن إلى اليمن".
وتمت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، أمس الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وثمنت أطراف دولية وعربية جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يحفظ استقرار اليمن.
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