الكويت.. موظف حكومي يحصل المديونيات ويضعها في حسابه الخاص

اكتشفت السلطات الكويتية قيام أحد الموظفين بتحصيل مديونيات من بعض المواطنين، ووضعها في حسابه الشخصي.

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الخميس، إن الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، اكتشفت قيام أحد موظفيها باستغلال وظيفته للتلاعب في تحصيل المديونيات من الممنوعين من السفر عبر بوابة منفذ "النويصيب".

ونقلت الصحيفة الكويتية ، عن مصدر مطلع، قوله إن "إجراءات الرقابة المالية بالإدارة كشفت قيام الموظف بتحصيل الأموال نقدا بدلا من نظام "كي نت"، من الدائنين حتى يتسنى لهم إكمال رحلاتهم، من دون أن يورد تلك المبالغ للإدارة.

وقال المصدر: "قام الموظف بوضعها في حسابه الخاص"، مشيرا إلى أن "الموظف قام بهذا الفعل ثلاث مرات".

وأوضح المصدر أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وأنه من المتوقع صدور أمر بالضبط والإحضار بحقه خلال الساعات المقبلة.

وحسب المصدر، فإن هذه الحالة هي الثالثة، التي يجري ضبطها بسبب تشديد الإجراءات الرقابية في الإدارة العامة للتنفيذ، مبينا أن الحالتين السابقتين صدرت فيهما أحكام بالسجن.