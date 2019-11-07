الكويت.. موظف حكومي يحصل المديونيات ويضعها في حسابه الخاص

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الخميس، إن الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، اكتشفت قيام أحد موظفيها باستغلال وظيفته للتلاعب في تحصيل المديونيات من الممنوعين من السفر عبر بوابة منفذ "النويصيب".
وقال المصدر: "قام الموظف بوضعها في حسابه الخاص"، مشيرا إلى أن "الموظف قام بهذا الفعل ثلاث مرات".
وأوضح المصدر أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وأنه من المتوقع صدور أمر بالضبط والإحضار بحقه خلال الساعات المقبلة.
وحسب المصدر، فإن هذه الحالة هي الثالثة، التي يجري ضبطها بسبب تشديد الإجراءات الرقابية في الإدارة العامة للتنفيذ، مبينا أن الحالتين السابقتين صدرت فيهما أحكام بالسجن.
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